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Жизнь

Сибирячка просит службу опеки забрать четырехлетнего сына у ее сестры

Жительница Новосибирска пропала, оставив четырехлетнего сына подруге. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.

Жительница Новосибирска хочет забрать сына у сводной сестры. В прошлом году она у нее была опека над мальчиков. Однако позже родная мать смогла вернуть ребенка.

Не прошло и года, как женщина вновь оставила сына знакомой на 5 дней, а сама ушла в загул. На данный момент тетя ребенка просит отдать его ей.

Известно, что мать-одиночка Юлия живет в одном из райцентров, а папа мальчика покончил с собой, девушка воспитывала мальчика одна.

В январе 2023 года случилась беда: в частном доме взорвался газовый котел, а Юля и ее сын надышались дыма и попали в больницу.

Девушка провела два дня в реанимации. После ее перевели в терапию, и оттуда она сбежала без сына. Служба опеки хотела отдать его в приют, но тетя забрала малыша.

Ирина (тетя мальчика) считает, что сын Юлии нужен только для пособий. Однако однажды у Юлии начиналась новая жизнь. Женщина переехала вместе с сыном в деревенский дом к новому мужу. Только этот мужчина тоже покончил с собой. Горевала девушка недолго.

Весь март текущего года она жила вместе с сыном у подруги, которая помогла ей с работой. Но через несколько смен Юлия уволилась. После привезла сына подружке на работу и пропала на пять дней.

Тетя малыша написала заявление в полицию, потому что позже мать все же объявилась и забрала сына. Теперь неизвестно, где он и все ли с ним порядке. "КП-Новосибирск" пыталась связаться с Юлией, но ее номер находится вне зоны действия сети.

ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали данный инцидент. В отношении матери составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию». Ей грозит штраф. Ребенок сейчас с мамой.

Ранее сообщалось, что девочка пыталась лопнуть воздушный шарик и получила сотрясение мозга.

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