Сибирячка с необычной внешностью вышла в финал кастинга шоу «Ты топ-модель»

Как передает издание, на финальном кастинге жюри отбирало четырнадцать девушек. Теперь каждая из них претендует на три миллиона рублей и контракт с брендом Филиппа Пляйна.

19-летняя Виктория Кузнецова привлекла внимание немецкого модельера.

Я думаю, что у тебя есть огромное преимущество и недостаток одновременно. Преимущество в том, что ты выглядишь прикольно в любой позе. Нам нужно узнать, способна ли ты трансформироваться в различных ситуациях. Еще один момент, ты очень фотогеничная. У тебя, может быть, нет роста обычной модели. Но у тебя очень фотогеничное лицо. И пока что на всех фотографих, которые я видел, ты выглядишь потрясающе, — отметил Филипп Пляйн.

Виктория Кузнецова. www.instagram.com/tnt_top_model/

Ранее телеканал ТНТ сообщал, что в новом шоу отойдет от «общепринятых стандартов красоты». В этот проект попали модели с внешностью, которая нетипична для фешн-индустрии. Так, у Виктории Кузнецовой 20 татуировок, а также «тоннель» в ухе, сплит языка, пирсинг ушей и гигантские наращенные ногти.

Шоу «Ты топ-модель» стартовало на телеканале ТНТ 21 марта.