5 апреля -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Сибирячка с необычной внешностью вышла в финал кастинга шоу «Ты топ-модель»

Телеканал ТНТ опубликовал третий выпуск шоу «Ты топ-модель», в котором принимает участие яркая девушка из Новосибирска. Виктория Кузнецова прошла финальный кастинг и теперь поедет в модельный дом, пишет НГС.

Виктория Кузнецова (в центре).
Виктория Кузнецова (в центре).
ТНТ

Как передает издание, на финальном кастинге жюри отбирало четырнадцать девушек. Теперь каждая из них претендует на три миллиона рублей и контракт с брендом Филиппа Пляйна.

19-летняя Виктория Кузнецова привлекла внимание немецкого модельера.

Я думаю, что у тебя есть огромное преимущество и недостаток одновременно. Преимущество в том, что ты выглядишь прикольно в любой позе. Нам нужно узнать, способна ли ты трансформироваться в различных ситуациях. Еще один момент, ты очень фотогеничная. У тебя, может быть, нет роста обычной модели. Но у тебя очень фотогеничное лицо. И пока что на всех фотографих, которые я видел, ты выглядишь потрясающе, — отметил Филипп Пляйн.

Виктория Кузнецова.
Виктория Кузнецова.
www.instagram.com/tnt_top_model/

Ранее телеканал ТНТ сообщал, что в новом шоу отойдет от «общепринятых стандартов красоты». В этот проект попали модели с внешностью, которая нетипична для фешн-индустрии. Так, у Виктории Кузнецовой 20 татуировок, а также «тоннель» в ухе, сплит языка, пирсинг ушей и гигантские наращенные ногти.

Шоу «Ты топ-модель» стартовало на телеканале ТНТ 21 марта.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость