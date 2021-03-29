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Неформальная сибирячка попала на шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ

Экстравагантная модель из Новосибирска Виктория Кузнецова попала в новое шоу на телеканале ТНТ «Ты — Топ-модель». Об этом сообщает NGS.RU.

Виктория Кузнецова.
Виктория Кузнецова.
www.instagram.com/tnt_top_model/

Шоу поощряет уход от общепринятых стандартов красоты. Среди участниц собрались девушки с необычной внешностью. В их число вошла жительница Новосибирска Виктория Кузнецова.

«Мне 19 лет, я из Новосибирска, но сейчас живу в Москве. Я пришла в это шоу, чтобы доказать, что люди с татуировками, пирсингом и любыми другими модификациями могут также работать моделями и будут востребованными», — рассказала девушка в в эфире телепрограммы.

Она объяснила, что хотела выделяться среди других, поэтому сделала пирсинг и 20 татуировок. Кроме того, она носит короткую стрижку, ее уши украшают туннели и раздвоен язык.

«Ради шоу я готова снять серьги и ногти. Вообще если на меня надеть парик, то я буду милой девочкой», — заявила Виктория.

Участницы шоу будут бороться за приз в 3 млн рублей и контракт с брендом известного дизайнера.

Новое шоу стартовало на телеканале ТНТ 21 марта.

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