Сибирячка сдала трехлетнего ребенка в «сексуальную аренду» трем мужикам и получила 17 лет

В Красноярском крае осудили троих жителей за преступления против половой неприкосновенности в отношении двух малолетних детей, сообщает региональный СК.

30-летняя жительница Ужура за 1 тыс. рублей неоднократно продавала своих малолетних детей (три года и пять лет).

«В 2018 году передала детей знакомому, который с целью удовлетворения сексуальных потребностей, пользуясь беспомощным состоянием детей, совершал в отношении малолетних насильственные действия сексуального характера», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, 64-летний мужчина привез ребенка к приятелям 58-ми и 50-ти лет, которые надругались над малолетним.

Двух мужчин и женщину признали виновными в нескольких эпизодах «торговли людьми» и «преступления против половой неприкосновенности».

В колонию строго режима отправили 64-летнего сибиряка и его 58-летнего товарища — на 23 года и 12,5 года соответственно.

Мать детей приговорили к 17 годам в исправительной колонии общего режима.

Еще один фигурант — 50-летний мужчина — страдает психическим расстройством и не осознавал свои действия. Его принудительно вылечат.