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Жизнь

Сибирячка, сыну которой 30 лет не могут поставить диагноз, рассказала о преградах в здравоохранении

Жительница Хакасии Любовь Потылицына рассказала 19rus.info, как ее обращения в Минздрав РФ и к президенту России Владимиру Путину спускают на местный уровень, пороги которого давно оббиты.

Любовь Потылицына. Хакасия.
Любовь Потылицына. Хакасия.
кадр из видео.

Александру Потылицыну уже 30 лет не могут поставить точный диагноз, поскольку семья так и не смогла добиться направления на обследование в клиники за пределы Хакасии.

По словам женщины, раньше в медицине не было ничего такого, что могло бы помочь ее сыну, но специалисты помогали так, как могли. Однако время и реформы изменили и это.

«В последние годы полное бездушие и равнодушие. Возможности есть. Мы все 30 лет жили надеждой, поддерживали состояние здоровья, ждали прорыва в медицине, что нам окажут действенную помощь. Сейчас, когда в стране делают операции, которые могут помочь моему сыну, видим преграды в здравоохранении. Мы полгода сидим на сильнейших обезболивающих, а в выписке пишут про удовлетворительное состояние», — жалуется Любовь.

Накануне женщине удалось договориться с Национальным медицинским исследовательским центром нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. Однако и тут ей начали вставлять палки в колеса на местном уровне.

Специалисты из Центра пригласили Александра на очную консультацию, но в таком тяжелом состоянии транспортировать пациента невозможно.

Даже дорога до Красноярска дается с трудом. Женщина уговорила московских медиков провести дистанционную консультацию, которая очень важна для определения тактики дальнейшего лечения.

«Реакция Абаканской городской больницы на предложение о консультации с участием национального медицинского исследовательского центра не оставила Любови Васильевне другого выбора — обратиться к министру здравоохранения Хакасии Олегу Ананьевскому», — отмечает издание.

В больнице заявили, что представлять тяжелобольного будет участковый терапевт, так как рабочий день у неврологов на момент проведения телемедицинской консультации уже будет закончен.

Обращение матери к министру
Александр Потылицын. Хакасия.
Александр Потылицын. Хакасия.
личная страница на vk.com.

Обращение Любови Потылициной к министру здравоохранения Хакасии:

«У моего сына, Потылицына Александра Дмитриевича 15.12.1985 г.р., тяжелое заболевание. Точный диагноз за 30 лет болезни так и не был установлен, т.к. не смогли добиться направления на обследование в клиники за пределы нашего региона. В 2020 году наступило резкое ухудшение в состоянии здоровья сына. Связалась с НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, договорилась о проведении телемедицинской консультации, назначенной на 8 февраля 2020 года в 17.00, на которой должен присутствовать врач-невролог, для представления пациента и обсуждения тактики дальнейшего лечения.

На приеме у замглавврача Абаканской межрайонной клинической больницы Парфенова А.В., мне было сказано, что представлять моего сына будет участковый терапевт, так как рабочий день у неврологов на момент проведения телемедицинской консультации уже будет закончен и он не имеет права обязать их присутствовать.

Состояние моего сына тяжелое и данная консультация очень важна для него.

Прошу вас оказать помощь в предоставлении компетентного специалиста невролога, который сможет грамотно представить моего сына телемедицинской консультации 8 февраля в 17.00.

Прошу дать официальный ответ до 8 февраля».

«Уважаемые медицинские сотрудники, откройте, пожалуйста, свои сердца, помогите моему сыну быть здоровым… Он так устал от бесконечных круглосуточных болей. Я умоляю вас, пожалуйста, помогите нам. Я обращаюсь ко всем добрым людям — откликнитесь на нашу беду, если здравоохранение не может нам помочь», — обратилась Любовь к местному минздраву, где ее письмо зарегистрировали и сейчас рассматривают.

Кстати, Александра готовы принять на обследование и лечение в Израиле, но на это необходимо 4,5 млн рублей, из которых удалось собрать около 1,3 млн.

Ранее в Бурятии осудили на 2 млн рублей врачей, сделавших из ребенка умственно отсталого инвалида.

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