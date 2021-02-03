Сибирячка, сыну которой 30 лет не могут поставить диагноз, рассказала о преградах в здравоохранении

Александру Потылицыну уже 30 лет не могут поставить точный диагноз, поскольку семья так и не смогла добиться направления на обследование в клиники за пределы Хакасии.
По словам женщины, раньше в медицине не было ничего такого, что могло бы помочь ее сыну, но специалисты помогали так, как могли. Однако время и реформы изменили и это.
«В последние годы полное бездушие и равнодушие. Возможности есть. Мы все 30 лет жили надеждой, поддерживали состояние здоровья, ждали прорыва в медицине, что нам окажут действенную помощь. Сейчас, когда в стране делают операции, которые могут помочь моему сыну, видим преграды в здравоохранении. Мы полгода сидим на сильнейших обезболивающих, а в выписке пишут про удовлетворительное состояние», — жалуется Любовь.
Накануне женщине удалось договориться с Национальным медицинским исследовательским центром нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. Однако и тут ей начали вставлять палки в колеса на местном уровне.
Специалисты из Центра пригласили Александра на очную консультацию, но в таком тяжелом состоянии транспортировать пациента невозможно.
Даже дорога до Красноярска дается с трудом. Женщина уговорила московских медиков провести дистанционную консультацию, которая очень важна для определения тактики дальнейшего лечения.
«Реакция Абаканской городской больницы на предложение о консультации с участием национального медицинского исследовательского центра не оставила Любови Васильевне другого выбора — обратиться к министру здравоохранения Хакасии Олегу Ананьевскому», — отмечает издание.
В больнице заявили, что представлять тяжелобольного будет участковый терапевт, так как рабочий день у неврологов на момент проведения телемедицинской консультации уже будет закончен.
Обращение Любови Потылициной к министру здравоохранения Хакасии:
«У моего сына, Потылицына Александра Дмитриевича
На приеме у замглавврача Абаканской межрайонной клинической больницы Парфенова А.В., мне было сказано, что представлять моего сына будет участковый терапевт, так как рабочий день у неврологов на момент проведения телемедицинской консультации уже будет закончен и он не имеет права обязать их присутствовать.
Состояние моего сына тяжелое и данная консультация очень важна для него.
Прошу вас оказать помощь в предоставлении компетентного специалиста невролога, который сможет грамотно представить моего сына телемедицинской консультации 8 февраля в 17.00.
Прошу дать официальный ответ до 8 февраля».
«Уважаемые медицинские сотрудники, откройте, пожалуйста, свои сердца, помогите моему сыну быть здоровым… Он так устал от бесконечных круглосуточных болей. Я умоляю вас, пожалуйста, помогите нам. Я обращаюсь ко всем добрым людям — откликнитесь на нашу беду, если здравоохранение не может нам помочь», — обратилась Любовь к местному минздраву, где ее письмо зарегистрировали и сейчас рассматривают.
Кстати, Александра готовы принять на обследование и лечение в Израиле, но на это необходимо 4,5 млн рублей, из которых удалось собрать около 1,3 млн.
Ранее в Бурятии осудили на 2 млн рублей врачей, сделавших из ребенка умственно отсталого инвалида.