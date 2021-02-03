Сибирячка, сыну которой 30 лет не могут поставить диагноз, рассказала о преградах в здравоохранении

Жительница Хакасии Любовь Потылицына рассказала 19rus.info , как ее обращения в Минздрав РФ и к президенту России Владимиру Путину спускают на местный уровень, пороги которого давно оббиты.

Александру Потылицыну уже 30 лет не могут поставить точный диагноз, поскольку семья так и не смогла добиться направления на обследование в клиники за пределы Хакасии.

По словам женщины, раньше в медицине не было ничего такого, что могло бы помочь ее сыну, но специалисты помогали так, как могли. Однако время и реформы изменили и это.

«В последние годы полное бездушие и равнодушие. Возможности есть. Мы все 30 лет жили надеждой, поддерживали состояние здоровья, ждали прорыва в медицине, что нам окажут действенную помощь. Сейчас, когда в стране делают операции, которые могут помочь моему сыну, видим преграды в здравоохранении. Мы полгода сидим на сильнейших обезболивающих, а в выписке пишут про удовлетворительное состояние», — жалуется Любовь.

Накануне женщине удалось договориться с Национальным медицинским исследовательским центром нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. Однако и тут ей начали вставлять палки в колеса на местном уровне.

Специалисты из Центра пригласили Александра на очную консультацию, но в таком тяжелом состоянии транспортировать пациента невозможно.

Даже дорога до Красноярска дается с трудом. Женщина уговорила московских медиков провести дистанционную консультацию, которая очень важна для определения тактики дальнейшего лечения.

«Реакция Абаканской городской больницы на предложение о консультации с участием национального медицинского исследовательского центра не оставила Любови Васильевне другого выбора — обратиться к министру здравоохранения Хакасии Олегу Ананьевскому», — отмечает издание.

В больнице заявили, что представлять тяжелобольного будет участковый терапевт, так как рабочий день у неврологов на момент проведения телемедицинской консультации уже будет закончен.

Обращение матери к министру Александр Потылицын. Хакасия. личная страница на vk.com. Обращение Любови Потылициной к министру здравоохранения Хакасии: «У моего сына, Потылицына Александра Дмитриевича 15.12.1985 г. р., тяжелое заболевание. Точный диагноз за 30 лет болезни так и не был установлен, т.к. не смогли добиться направления на обследование в клиники за пределы нашего региона. В 2020 году наступило резкое ухудшение в состоянии здоровья сына. Связалась с НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, договорилась о проведении телемедицинской консультации, назначенной на 8 февраля 2020 года в 17.00, на которой должен присутствовать врач-невролог, для представления пациента и обсуждения тактики дальнейшего лечения. На приеме у замглавврача Абаканской межрайонной клинической больницы Парфенова А.В., мне было сказано, что представлять моего сына будет участковый терапевт, так как рабочий день у неврологов на момент проведения телемедицинской консультации уже будет закончен и он не имеет права обязать их присутствовать. Состояние моего сына тяжелое и данная консультация очень важна для него. Прошу вас оказать помощь в предоставлении компетентного специалиста невролога, который сможет грамотно представить моего сына телемедицинской консультации 8 февраля в 17.00. Прошу дать официальный ответ до 8 февраля».

«Уважаемые медицинские сотрудники, откройте, пожалуйста, свои сердца, помогите моему сыну быть здоровым… Он так устал от бесконечных круглосуточных болей. Я умоляю вас, пожалуйста, помогите нам. Я обращаюсь ко всем добрым людям — откликнитесь на нашу беду, если здравоохранение не может нам помочь», — обратилась Любовь к местному минздраву, где ее письмо зарегистрировали и сейчас рассматривают.

Кстати, Александра готовы принять на обследование и лечение в Израиле, но на это необходимо 4,5 млн рублей, из которых удалось собрать около 1,3 млн.

Ранее в Бурятии осудили на 2 млн рублей врачей, сделавших из ребенка умственно отсталого инвалида.