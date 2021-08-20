Сибирячка сменила ФИО уходя от наказания. В итоге и вину искупила, и штраф на новое имя

В Красноярском крае женщина изменила имя, чтобы скрыться от судебных приставов, однако это не помогло, сообщает региональная ФССП.

30-летняя жительница Железногорска села за руль, хотя ее лишили права управления транспортными средствами.

Женщину наказали обязательными работами — 120 часов.

«Долгое время игнорировала требование о своевременном исполнении решения суда и скрывалась», — рассказали в службе судебных приставов.

Оказалось, что женщина изменила фамилию, имя и отчество. Однако разыскать ее не составило труда.

Хитрую должницу привлекли к наказанию — оштрафовали на 150 тыс. рублей за уклонение от наказания.

«Полностью отбыла обязательные работы, занимаясь уборкой территории, однако исполненное наказание не освобождает от оплаты штрафа», — подчеркнули приставы.

Ранее житель Томской области ушел в непролазную тайгу, чтобы не платить алименты, а на зиму укрылся на кладбище.