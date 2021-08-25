26 августа
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Жизнь

Сибирячка стала казначеем в Казахстане, украла 500 млн тенге и пряталась на родине

Жительницу Омска осудили за совершенное в 2003 году мошенничество в Казахстане, после которого она скрывалась в России, сообщает региональная прокуратура.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

В 2003 году женщина по поддельным документам устроилась на работу ведущим казначеем в Астане.

«Воспользовавшись полномочиями по подготовке счетов к оплате, совершила хищение 500 млн тенге (более 103 млн рублей на тот момент) под видом оплаты работ компании по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения сельских поселений», — рассказали в ведомстве.

После этого, воспользовавшись поддельным удостоверением личности руководителя компании, сняла со счета организации 187 млн тенге (38,9 млн рублей) и разделила с двумя соучастниками.

Сибирячка вернулась в Россию и более 16 лет скрывалась от правосудия. В итоге ее нашли в Белгородской области.

Суд признал 42-летнюю женщину виновной и отправил в колонию на 2 года 5 месяцев.

Ранее в Казахстане нашли неуловимого наркоторговца, который 22 года бегал от полиции и прятался на Алтае.

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