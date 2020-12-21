Сибирячка связала больше тысячи смешных нарядов для лысых кошек

Жительница Кузбасса Наталья Гончарова стала одной из самых популярных рукодельниц региона благодаря уникальным коллекциям нарядов для кошек, сообщают « ГТРК-Кубасс ».

Наталья живет в небольшом кузбасском городе Березовском. Для своих шестерых сфинксов и чужих кошек она связала больше тысячи нарядов.

«Платье для фотосессии и выставки — 700 рублей. Все кофточки — 500 рублей. Костюм для котят, возможен повтор для взрослых <…> Главный принцип моей работы — качество и комфорт», — пишет сибирячка на своей странице во «ВКонтакте».

Также вяжет креативные наряды для котят и маленьких собачек. Кошка-русалочка или кот в костюме божьей коровки — на любой выбор.

«Модничать приучают с первых дней жизни», — говорят в телесюжете и показывают котят в костюмах яблочка, лимончика и помидорки.

Как рассказала сама Наталья, она всю жизнь занималась рукоделием, а ее дочь любит фотографировать.

Все костюмы из мягкой гипоаллергенной пряжи, так что кошки ходят в них и дома. В соцсетях видео и фото собирают тысячи лайков.

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