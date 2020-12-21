Сибирячка связала больше тысячи смешных нарядов для лысых кошек

Наталья живет в небольшом кузбасском городе Березовском. Для своих шестерых сфинксов и чужих кошек она связала больше тысячи нарядов.
«Платье для фотосессии и выставки — 700 рублей. Все кофточки — 500 рублей. Костюм для котят, возможен повтор для взрослых <…> Главный принцип моей работы — качество и комфорт», — пишет сибирячка на своей странице во «ВКонтакте».
Также вяжет креативные наряды для котят и маленьких собачек. Кошка-русалочка или кот в костюме божьей коровки — на любой выбор.
«Модничать приучают с первых дней жизни», — говорят в телесюжете и показывают котят в костюмах яблочка, лимончика и помидорки.
Как рассказала сама Наталья, она всю жизнь занималась рукоделием, а ее дочь любит фотографировать.
Все костюмы из мягкой гипоаллергенной пряжи, так что кошки ходят в них и дома. В соцсетях видео и фото собирают тысячи лайков.
Ранее altapress.ru рассказал, как и в чем встретить Новый год — 2021, чтобы притянуть удачу. Напомним, следующий год — белого металлического быка. Он любит простоту и бережливость, поэтому одежду лучше выбирать не слишком дорогую.