Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 декабря
Жизнь

Сибирячка связала больше тысячи смешных нарядов для лысых кошек

Жительница Кузбасса Наталья Гончарова стала одной из самых популярных рукодельниц региона благодаря уникальным коллекциям нарядов для кошек, сообщают «ГТРК-Кубасс».

Наряды для кошек.
Наряды для кошек.
vk.com/id479545607.

Наталья живет в небольшом кузбасском городе Березовском. Для своих шестерых сфинксов и чужих кошек она связала больше тысячи нарядов.

«Платье для фотосессии и выставки — 700 рублей. Все кофточки — 500 рублей. Костюм для котят, возможен повтор для взрослых <…> Главный принцип моей работы — качество и комфорт», — пишет сибирячка на своей странице во «ВКонтакте».

Также вяжет креативные наряды для котят и маленьких собачек. Кошка-русалочка или кот в костюме божьей коровки — на любой выбор.

«Модничать приучают с первых дней жизни», — говорят в телесюжете и показывают котят в костюмах яблочка, лимончика и помидорки.

Как рассказала сама Наталья, она всю жизнь занималась рукоделием, а ее дочь любит фотографировать.

Все костюмы из мягкой гипоаллергенной пряжи, так что кошки ходят в них и дома. В соцсетях видео и фото собирают тысячи лайков.

Ранее altapress.ru рассказал, как и в чем встретить Новый год — 2021, чтобы притянуть удачу. Напомним, следующий год — белого металлического быка. Он любит простоту и бережливость, поэтому одежду лучше выбирать не слишком дорогую.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость