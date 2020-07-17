Сибирячка терроризирует семью с детьми: подсыпает крысиный яд и долбит по железному листу

Житель Новосибирской области рассказал в паблике « Инцидент Новосибирск » про угрозы соседки убить его детей-близнецов, которым почти два года.

«Военные действия» проходят в дачном поселке «Иней-2» (Кудряшовский сельсовет). По словам отца детей, соседка угрожала выжечь глаза близнецам и отравить их ядом.

«Вскоре яд был насыпан нам на ленточный фундамент. Дети (1 год и 8 месяцев) конечно этот яд трогали. Я вызвал скорую и полицию. Ребятишкам сделали промывание, от госпитализации мы отказались из-за страха перед COVID-19», — рассказал мужчина.

После появления крысиного яда из полиции прислали участкового и инспектора по делам несовершеннолетних — со всех взяли показания и уехали.

«После соседка сказала моей жене: „Я вашим ублюдкам кирпичом головы разобью“. Затем она установила металлический лист и теперь долбит в него пока дети спят. Также кидает стекло», — отметил сибиряк.



По словам мужчины, семья ничего плохого женщине не делала, а она все время придирается — «то трава плохо у нас скошена, то в бане голые моемся (не на улице)».

Дача им не принадлежит — арендовали на все лето. При этом сын хозяина признался, что они также не могут найти общий язык с соседкой.

«Только что позвонила жена. Говорит, что содержимое компостной ямы на наш участок соседка налила. Вонь стоит ужасная. Я ни разу не нагрубил ей. Вообще нет привычки воевать с женщинами. Жене строго-настрого запретил с ней вступать в перепалку <…> Ночь прошла относительно спокойно, а сегодня фекалии в огород», — добавил сибиряк.

Он также попросил дать несколько советов, что можно сделать в данной ситуации. С учетом того, что полиция, как он отметил, не желает помогать.

Напомним, ранее в похожей ситуации оказалась красноярская семья. Там попустительство со стороны полиции довело до того, что соседи начали кидать бутылки с зажигательной смесью — сожгли постройки, никто не пострадал. Сама зачинщица драки провалилась в выгребную яму в ходе потасовки.