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17 июля
Жизнь

Сибирячка терроризирует семью с детьми: подсыпает крысиный яд и долбит по железному листу

Житель Новосибирской области рассказал в паблике «Инцидент Новосибирск» про угрозы соседки убить его детей-близнецов, которым почти два года.

Насилие. Женщина.
Насилие. Женщина.
CC0

«Военные действия» проходят в дачном поселке «Иней-2» (Кудряшовский сельсовет). По словам отца детей, соседка угрожала выжечь глаза близнецам и отравить их ядом.

«Вскоре яд был насыпан нам на ленточный фундамент. Дети (1 год и 8 месяцев) конечно этот яд трогали. Я вызвал скорую и полицию. Ребятишкам сделали промывание, от госпитализации мы отказались из-за страха перед COVID-19», — рассказал мужчина.

После появления крысиного яда из полиции прислали участкового и инспектора по делам несовершеннолетних — со всех взяли показания и уехали.

«После соседка сказала моей жене: „Я вашим ублюдкам кирпичом головы разобью“. Затем она установила металлический лист и теперь долбит в него пока дети спят. Также кидает стекло», — отметил сибиряк.


По словам мужчины, семья ничего плохого женщине не делала, а она все время придирается — «то трава плохо у нас скошена, то в бане голые моемся (не на улице)».

Дача им не принадлежит — арендовали на все лето. При этом сын хозяина признался, что они также не могут найти общий язык с соседкой.

«Только что позвонила жена. Говорит, что содержимое компостной ямы на наш участок соседка налила. Вонь стоит ужасная. Я ни разу не нагрубил ей. Вообще нет привычки воевать с женщинами. Жене строго-настрого запретил с ней вступать в перепалку <…> Ночь прошла относительно спокойно, а сегодня фекалии в огород», — добавил сибиряк.

Он также попросил дать несколько советов, что можно сделать в данной ситуации. С учетом того, что полиция, как он отметил, не желает помогать.

Напомним, ранее в похожей ситуации оказалась красноярская семья. Там попустительство со стороны полиции довело до того, что соседи начали кидать бутылки с зажигательной смесью — сожгли постройки, никто не пострадал. Сама зачинщица драки провалилась в выгребную яму в ходе потасовки.

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