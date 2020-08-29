Сибирячка выдумала второго ребенка и получила материнский капитал

Жительница Сибири соврала о рождении второго ребенка, чтобы получить материнский капитал. Суд приговорил её к 3 годам лишения свободы, пишет sib.fm со ссылкой на прокуратуру Калининского района Новосибирска.

Как сообщает издание, осенью прошлого года женщина обратилась к своей знакомой из ЗАГСа Красноярского края, чтобы получить свидетельство о рождении ребёнка, которого она якобы родила в 2016 году. Она сообщила, что рожала не в больнице, а дома, потому документы отсутствуют.

Знакомая поверила и выдала документ о рождении дочери.

Получив свидетельство, новоиспеченная «мать» обратилась в Пенсионный фонд в Новосибирске за сертификатом на материнский капитал в размере 453 тыс. рублей. Получив деньги, она потратила их на погашение ипотеки.

«Обвиняемая свою вину признала. Сегодня ей был вынесен приговор по ст. 159.2 УК РФ: три года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, — заявили в прокуратуре.

Ранее altapress.ru сообщал о новосибирской фирме, которая по-хитрому обналичивала маткапитал и заработала на процентах 15 млн рублей.