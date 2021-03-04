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Жизнь

Сибирячка вместо теста на алкоголь не менее одного раза укусила полицейского за ногу

Жительница Новосибирской области покусала полицейского, предложившего ей пройти медосвидетельствование на опьянение, сообщает НДН.инфо.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Полицейский выиграл иск против напавшей на него жительницы Куйбышева. Конфликт произошел, когда правоохранитель попросил ее пройти медосвидетельствование.

«Женщина влепила стражу порядка пощечину и не менее одного раза укусила его за ногу, тем самым причинив физическую боль и телесные повреждения», — отмечает издание со ссылкой на материалы суда.

Возбудили уголовное дело. Сибирячку обвинили в «применении насилия в отношении представителя власти».

Женщину приговорили к 6 месяцам лишения свободы, постановив считать наказание условным с испытательным сроком 1 год.

Однако в феврале 2021 года полицейский потребовал компенсацию за моральный вред. 3 марта суд частично удовлетворил иск, снизив запрошенную сумму в три раза — до 30 тыс. рублей.

Ранее житель Барнаула зубами вцепился в палец полицейскому и не отпускал. Суд оштрафовал его на 50 тыс. рублей.

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