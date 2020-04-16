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Жизнь

Сибирячка «заболела коронавирусом», чтобы оправдать прогулы на работе

В Кемеровской области полицейские привлекли к ответственности женщину, которая из-за прогулов пыталась попасть на карантин, сообщает региональное МВД.

Коронавирус. Врач.
Коронавирус. Врач.
СС0

Жительница поселка Ижморский позвонила на «горячую линию по коронавирусу» и заявила, что после общения со знакомым, вернувшимся из другого региона, у нее несколько дней высокая температура.

Когда медицинские работники приехали к дому предполагаемой больной, дверь им не открыли. Они сообщили в полицию о ложном вызове.

«На место прибыли сотрудники полиции. Они установили, что 39-летняя местная жительница длительное время распивала спиртные напитки и по этой причине два дня не ходила на работу. Она надеялась, что ее отправят на 14-дневную изоляцию и предоставят больничный», — рассказали в МВД.

В ведомстве пояснили, что женщина придумала хитрый план, надеясь таким образом оправдаться перед работодателем за прогулы.

Полицейские составили протокол за «заведомо ложный вызов спецслужб» — штраф до 1500 рублей. Также остался открытым вопрос прогулов.

Напомним, ранее жительница Кузбасса из мести «заразила коронавирусом» свою знакомую, которая долго не отдавала денежный долг.

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