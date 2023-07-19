Сибирячка завела огромного ворона и кормит его креветками

Ворона назвала Хугин — так в скандинавской мифологии звали одного из воронов, который прислуживал Одину, сообщая вести со всего мира, напоминает НГС. У Хугина есть вторая кличка — Вандал. Считает себя хозяином жизни. Недавно у собаки отобрал сосиску.
Ворон большой по размерам, но будет еще больше — размах крыльев взрослого ворона около полутора метров.
Возможно, скоро начнет разговаривать.
Ирина часто гуляет с Хугином. Раньше она это делала с веревочкой, сейчас уже он летает рядом с ней сам.
Птица питается говядиной, печенью, креветками, мидиями, манго, черешней, творогом, кальмарами, индейкой, орехами кешью.
Ранее в Алтайском крае первое яйцо у черных аистов появилось раньше обычного.
Черные аисты – редкий вид птиц, который занесен в Красную книгу России. В Алтайском крае их значительно больше, чем в других регионах страны.
Орнитологи наблюдают за птичьим семейством в режиме онлайн. Птицы прилетели, скорее всего, из Индии.