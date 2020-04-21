Сибирячка заявила, что ее семья заразилась коронавирусом из-за халатности медиков

Жительница Красноярска Наталья рассказала « ТВК Красноярск », что после посещения глазного центра заболела ее мать и еще несколько членов семьи, включая беременную женщину и ребенка.

Согласно истории Натальи, все началось в середине марта, когда ее мать попала в стационар глазного центра на операцию.

Там 72-летняя пенсионерка получала лечение и уже шла на поправку, но ближе к концу месяца одной из пациенток резко стало плохо — начала кашлять и задыхаться.

По словам Натальи, медики увезли женщину и больше она не возвращалась. Всех из палаты перевели в другую и сказали, что будут травить тараканов. Вечером вернули обратно, а потом выписали под разными предлогами.

После выписки мать Натальи тоже начала кашлять, через пару дней стало еще хуже и вызывали «скорую».

«Приехали со скорой и говорят: „Че паникуете? Нормально все у вас“. Увезли маму в БСМП одну. С ней не разрешили, сказали, что нельзя из-за карантина. Через полчаса буквально звонок: „Забирайте вашу бабушку домой“. Не обратили внимания ни на какие жалобы, в том числе на затрудненное дыхание, просто отпустили и все», — рассказала Наталья.

Скорая помощь. Анна Зайкова , altapress.ru.

Через два дня вновь вызвали «скорую», пенсионерку увезли и оставили в больнице, а после сообщили диагноз — коронавирусная инфекция.

«К нам домой сразу приехали специалисты и медики, у всех взяли мазки и сказали ждать. Через двое суток вместе с медиками пришли первые результаты — беременная сестра, ее пятилетняя дочка и еще одна моя 15-летняя племянница отправляются в инфекционное отделение с коронавирусом», — рассказала жительница Красноярска.

В итоге половина семьи оказалась в больнице, а пенсионерку подключили к аппарату ИВЛ. У Натальи диагноз не подтвердился, ждут результаты повторного теста.

Издание отмечает, что глазной центр закрыли на карантин. В краевом минздраве сообщили, что в медучреждении проводит эпидемиологическое расследование Роспотребнадзор.

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