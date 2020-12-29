Сибирячке с COVID-19 анонимно передали елочку и она «расцвела». Медики просят поддержки

Медики отметили, что Новый год — это время чудес, тепла и радости, но только не для тех, кто лежит в больнице.

«Плановых пациентов к этому времени стараются выписать, но это не возможно с теми, кто проходит лечение в ковидных отделениях», — пояснили врачи.

Поэтому они предложили запустить акцию и поздравить пациентов, оказавшихся в «заложниках».

Речь идет о символическом поздравлении — открытка или бумажный фанарик. То, что может просто поднять настроение.

«Одной нашей пациентке принесли елочку… никто до сих пор не знает, кто и от кого. Но это имело прекрасный терапевтический эффект — человек улыбнулся и у него появилось новогоднее настроение, а вместе с ним силы, чтобы бороться», — рассказали медики про боевой дух.

Ранее в красноярской больнице рассказали про девушку, которая несколько месяцев проходила с кошачьим зубом в пальце.