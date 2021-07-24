Сибирячке стало «не до шуток» от полуголых девушек с красивыми ягодицами на самокатах

Возмущенная жительница Новосибирска рассказала Om1.ru , как на набережной на самокатах катались две полуголые девушки и смущали прохожих.

Девушки с оголенными ягодицами катались на Михайловской набережной. Местная жительница Юлия сфотографировала «вакханалию на колесиках».

Женщина рассказала, что две дамы, у которых на спине было написано «Отдых без цензуры», устроили в буквальном смысле стриптиз.

«Гуляющий народ был просто в шоке. Там же дети и пенсионеры ходят, но что за стыд эти девушки делают. Слов нет. Молодые люди, конечно, смеются над ними. Но мне, матери с двумя детьми, не до шуток», — возмутилась сибирячка.

По мнению женщины, такой полуголый наряд недалеко от пляжа разрушает моральные принципы мира.

«Какой пример они показывают? Куда полиция смотрит? Позорище, где моральные принципы? Куда катится мир?» — задалась вопросами жительница Новосибирска.

Она подчеркнула, что если бы девушек увидели их родители, то навряд ли они бы преисполнились гордостью за дочек.

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