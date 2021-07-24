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Жизнь

Сибирячке стало «не до шуток» от полуголых девушек с красивыми ягодицами на самокатах

Возмущенная жительница Новосибирска рассказала Om1.ru, как на набережной на самокатах катались две полуголые девушки и смущали прохожих.

Полуголые девушки на самокатах. Новосибирск.
Полуголые девушки на самокатах. Новосибирск.
om1.ru.

Девушки с оголенными ягодицами катались на Михайловской набережной. Местная жительница Юлия сфотографировала «вакханалию на колесиках».

Женщина рассказала, что две дамы, у которых на спине было написано «Отдых без цензуры», устроили в буквальном смысле стриптиз.

«Гуляющий народ был просто в шоке. Там же дети и пенсионеры ходят, но что за стыд эти девушки делают. Слов нет. Молодые люди, конечно, смеются над ними. Но мне, матери с двумя детьми, не до шуток», — возмутилась сибирячка.

По мнению женщины, такой полуголый наряд недалеко от пляжа разрушает моральные принципы мира.

«Какой пример они показывают? Куда полиция смотрит? Позорище, где моральные принципы? Куда катится мир?» — задалась вопросами жительница Новосибирска.

Она подчеркнула, что если бы девушек увидели их родители, то навряд ли они бы преисполнились гордостью за дочек.

Ранее главный психиатр Алтайского края объяснила, почему люди ведут себя неадекватно на улице.

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