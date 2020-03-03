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Жизнь

Сибирячке, убившей дочь из-за хлебных крошек, «смягчили» приговор

В Омской области суд вынес приговор 28-летней женщине, которая убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек, сообщает Om1.ru.

Правосудие. Суд
Правосудие. Суд
СС0

Напомним, нетрезвая мать двоих детей увидела, что дочь, которая ела булочку, накрошила. Она стала засовывать в рот девочке куски хлеба и собранные крошки, проталкивая пальцем. Ребенок подавился и умер.

На суде в последнем слове женщина заявила, что не виновна и раскаивается, что «допустила халатность и не уберегла свою принцессу», которую учила ходить и кушать.

3 марта Омский областной суд зачитал приговор. Прокуратура потребовала 13 лет лишения свободы, однако суд смягчил приговор до 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Суд принял во внимание отягчающие обстоятельства — преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения и в отношении несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, как сообщалось ранее, о преступлении стало известно только через месяц. Тело ребенка не могли найти. Женщина не признавала свою вину и выдвигала разные версии исчезновения дочери.

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