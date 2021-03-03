Сибирячке запретили прикрыть лицо памперсом и устроили бешеную погоню с криками «Вызывай Росгвардию!»

Жительница Красноярска Ольга Ежкина рассказала в своем Facebook , как убегала от судебного пристава, который преследовал ее по улице из-за «неправильной маски».

Ольга рассказала, что она зашла в здание мирового суда Железнодорожного района, чтобы забрать решение — просто зайти, показать паспорт и забрать лист формата А4.

«Работают они до 17:00, в двери суда я вошла в 16:45. Ничего не предвещало беды. Опускаю руку в карман — маски нет. „Без маски нельзя“, — сказали ребята в форме. Спорить я не стала, а быстренько побежала к машине. Нашла плотные влажные салфетки и, по примеру кафе и ресторанов, создала свою, самодельную, которая плотно закрывала дыхательные пути и делала меня „не опасной“, и соблюдающей предписание губернатора», — написала сибирячка.

Однако на входе один из охранников сказал, что это «не та маска». Тогда женщина поинтересовалась, где именно прописано, какой должна быть маска: «Мое лицо закрыто, опасности я не представляю, такие маски везде сейчас используют».

На этот вопрос не ответили. Тогда Ольга спросила, может ли она закрыть рот и нос детским памперсом — он плотный и вирусы точно не проникнут в здание суда.

Судебные приставы. r22.fssp.gov.ru

В ходе словесной перепалки из-за маски дело дошло до нецензурной лексики. На что охранник пригрозил привлечь женщину за брань в здании суда. После этого один из посетителей не выдержал и дал «ту самую маску».

Однако, как отметила Ольга, судебный пристав не унимался — не выпустил из здания под предлогом составления протокола. При этом, добавила она, пригрозил надеть на нее наручники, если будет сопротивляться.

Минут через 10 после того, как начали составлять протокол, женщина не выдержала и попыталась уйти, заявив, что дома у нее маленький ребенок. Сказала, что копия паспорта у пристава есть, значит протокол пусть составляет без нее.

«Не тут то было! Он гонится (я не преувеличиваю) за мной по улице, на виду у проезжающих машин догоняет, вцепляется в меня и тащит. Я начинаю вырываться, ибо его адекватность для меня уже давно под большим вопросом. Вернее, его поведение с самого начала казалось мне странным, а стало оно просто пугающе. Я вырываюсь, он мотыляет меня из стороны в сторону, и тут я просто начинаю вопить: „Помогиииитееее“. Крик помогает. Он перекрывает проход руками, но перестает трясти меня», — рассказала Ольга.

Женщина отметила, что напарник судебного пристава пытался остановить товарища, но тот кричал ему: «Вызывай Росгвардию!». В ответ на это напарник, не желая сам звонить, вынес телефон или рацию. Через пять минут подъехали гвардейцы.

Пристав рассказал бойцам с автоматами, что он находился при исполнении, когда посетительница накинулась на него. После этого он еще минут 20 заполнял «новый документ», в котором представил свою версию произошедшего.

«В протоколе он указал, что „Ежкина прибыла в суд без маски, на требование судебного пристава одеть маску ответила ненормативной лексикой“. Позвольте, а где же история о том, как я бегала и надевала разные маски на его выбор? Еще он пригрозил мне уголовным преследованием! Ну да, я же на него нападала: это когда он меня по снегу таскал из стороны в сторону. Вот думаю теперь, премию ему выпишут или к медали представят?» — возмущается Ольга.

Как уточняет «МК-Красноярск», на связь с женщиной вышла региональная ФССП и сообщила, что проводит проверку по произошедшему.

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