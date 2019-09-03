Сибирячки выбились в лидеры по размеру груди

Сайт «Авито» проанализировал, в каких городах и какого размера белье покупают женщины. Оказалось, что жительницы Новосибирска одни из самых пышногрудых. В Барнауле все гораздо скромнее.

Самый распространенный среди жительниц Новосибирска размер бюстгальтера — 75D. Проще говоря, четвертый. Именно с такой маркировкой в Новосибирской области чаще всего приобретают белье. При этом самый распространенный среди россиянок размер — В.

Представительницы слабого пола из Барнаула в основном покупают белье размера 80B. Жительницы краевой столицы тратили в среднем 700 рублей на покупку бюстгальтера.

В Иркутске пышногрудых оказалось еще меньше. Здесь самый распространенный размер 70А.

Всего же «Авито» проанализировал покупки женщин в 23 городах страны и пришел к выводу, что в «миллионниках» чаще встречаются барышни с большой грудью.