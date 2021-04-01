Сибирячку из ковидного госпиталя похоронили с бомжами. Родным говорили, что женщину лечат

В Омской области перенесли заседание суда по иску родственников 84-летней женщины, которую тайно похоронили на кладбище для бездомных, пишет « КП-Омск ».

История произошла летом 2020 года. Пенсионерку Анну Федоровну 17 июля увезли с подозрением на коронавирус. А когда она умерла, родным на протяжении месяца говорили, что пациентка жива и ее лечат.

Сына Евгения отправили на карантин. Остальным приезжать в больницу не было смысла — к пациентам в «красной зоне» никого не пускали, передачи не принимали. Поэтому звонили.

«Сначала можно было дозвониться на городской. Но потом нам объяснили, что огромный поток звонков и надо приезжать в саму БСМП-2 и оттуда уже по внутреннему телефону связываться с отделением хирургии, которое переоборудовали под ковидный госпиталь. Я так и делала», — рассказала сноха Елена.

Вскоре женщина почувствовала, что происходит что-то неладное. Наводящими вопросами она узнала, что свекрови нет в реанимации.

«Когда я спросила, где она находится, говорившая со мной медик смутилась и бросила трубку», — вспомнила Елена.

Коронавирус. Анализы. CC0

Как выяснилось, бабушка умерла 31 июля. Похоронили 18 августа как невостребованный труп, причем родственникам не сообщили. А в больнице продолжали рассказывать, что женщину лечат.

«27 августа нам все-таки сообщили, что Анна Федоровна умерла. И все — без подробностей. Мы с Женей поехали в БСМП-2, чтобы хоть что-то узнать. Вышла заместитель главврача, посокрушалась, пообещала разобраться», — рассказала Елена.

Родных отправили в морг для получения справки о смерти и истории болезни, но там отказали. Оказалось, что все документы уже находились у той самой заместительницы главврача.

Далее родственникам «вставляли палки в колеса», чтобы они не смогли выяснить, где похоронили женщину. Лишь после публикации видео в соцсетях с ними связалась экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

Черницкое кладбище. Анна Зайкова

«Солдатова упрашивала меня не давать никому интервью. Узнав, что мы собираемся идти в прокуратуру, уговорила нас вместо этого прийти в минздрав», — рассказала Елена.

В ведомстве сообщили, что им известно место захоронения. Солдатова даже предложила перезахоронить женщину за счет министерства.

Как отмечает издание, сейчас тело Анны Федоровной покоится рядом со своим мужем. Но весь стресс, который испытали родственники, не прошел бесследно. Евгений, сын умершей, пережил два инсульта — его парализовало сначала на одну сторону, потом на другую.

Семья решила подать в суд. Сын и внучка требуют компенсацию — 1 млн рублей каждому. Первое заседание запланировали на 31 марта, но перенесли для подробного изучения медицинских документов.

Напомним, Солдатову в конце января 2021 года заочно заключили под стражу и объявили в международный розыск. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.