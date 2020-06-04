Сибирячку «лишили» родительских прав, чтобы отказать в «путинской выплате» на ребенка

В начале июня жительница Омска узнала шокирующую причину, по которой ей не дадут единовременную выплату в 10 тыс. рублей на маленькую дочь, пишет Om1.ru .

Напомним, по решению президента России Владимира Путина с 1 июня действует разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет.

Этим решила воспользоваться жительница Омска по имени Елена (изменено), но получила отказ по целому вороху причин, каждая из которых неожиданнее предыдущей.

При этом, как отметила женщина, ни одна из «причин» не имеет ничего общего с действительностью. Она и ее дети рождены в Казахстане, но в 2014 году все они получили гражданство РФ.

Более того, Елена четыре года работает в бюджетной организации и даже получила маткапитал — никаких проблем с этим не возникло. Неприятности начались только при подаче заявления на «путинскую» выплату.

ПФР сформулировал причины отказа следующим образом: «Наличие сведений о лишении родительских прав заявителя, отсутствует гражданство Российской Федерации у заявителя и (или) ребенка, заявитель не относится к кругу имеющих право на выплату лиц, заявитель и (или) ребенок проживает за границей».

«Когда пришел этот ответ, я была в шоке. Закрыла его, потом снова открыла. У меня не было ни слов, ни эмоций. Десять раз перечитала эти причины», — рассказала Елена.

В Минтруда женщине объяснили, что отказ дала система в Москве — там не смогли установить родство с дочерью из-за того, что где-то и кем-то неправильно поставлена галочка.

При этом Елена уверена, что проблема не в Госуслугах, потому что она неоднократно пользовалась порталом и никто в родстве не усомнился — подавала документы на загранпаспорта на детей, брала талоны для посещения врача.

Женщину попросили прислать копию или фотографию свидетельства о рождении, что она и сделала, но, видимо, полученный документ сотрудников не убедил.

«Мне просто обидно: меня каким-то одним сообщением лишили родительских прав, гражданства, еще и депортировали», — жалуется омичка.

По ее словам, ей уже дали понять, что если она подаст заявление еще раз, то ничего не изменится — ответ будет тем же.

Ранее Путин заявил, что Портал госуслуг не справился с обработкой заявок на выплаты на детей.