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Жизнь

Сибирячку могут оштрафовать на 100 тысяч за «сарафанное радио про больного коронавирусом»

В Кемеровской области полицейские нашли автора фейка о заражении коронавирусом жителя Ленинска-Кузнецкого, сообщает региональное МВД.

Жительница Кузбасса объяснила фейк про больного коронавирусом.
Жительница Кузбасса объяснила фейк про больного коронавирусом.
кадр из видео.

Полицию привлекла запись в соцсетях о том, что житель Ленинска-Кузнецкого заразился коронавирусной инфекцией и пошел заражать других.

Женщина в своей заметке утверждала, что зараженный мужчина вернулся с вахты в родной город и со многими контактировал. Однако данная информация не подтвердилась полностью.

«Установили женщину, распространившую фейк. Ею оказалась 34-летняя местная жительница. Она пояснила, что услышала данную информацию от мужа, а тот, в свою очередь, услышал от знакомого», — рассказали в МВД.

Сама женщина пояснила, что комментарий оставила для того, чтобы предупредить других горожан об опасности.

Ее обвинили в административном правонарушении за «злоупотребление свободой массовой информации». Нарушительнице грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Госдуме одобрили поправку против распространения фейковой информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах. За фейки об эпидемиях предложили сажать на 3 года и штрафовать на 700 тысяч рублей.

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