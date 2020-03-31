За фейки об эпидемиях предложили сажать на 3 года и штрафовать на 700 тысяч рублей

В Госдуме одобрили поправку против распространения фейковой информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, пишет « Парламентская газета ».

Согласно документу, вводится штраф в размере от 300 тыс. рублей до 700 тысяч или в размере зарплаты или иного дохода за период от одного года до 18 месяцев.

«Поправка дополняет Уголовный кодекс статьей 207.1. Она устанавливает ответственность за публичное распространение „под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приёмах и способах защиты от указанных обстоятельств“», — отмечает издание.

Также нарушителя могут привлечь к обязательным работам на срок до 360 часов, исправительным работам на срок до 1 года или лишить свободы на срок до 3 лет.

Наручники , арест. СС0

В документе уточняют понятие «представляющих угрозу жизни и безопасности граждан обстоятельств». Это, в частности, ЧС природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, и не только.

Также в ГД одобрили еще одну поправку, которая предусматривает лишение свободы до 5 лет за распространение заведомо ложной информации, если это привело к тяжким последствиям.

Обе инициативы Госдумы — в рамках «антивирусного» пакета законопроектов.

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