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Жизнь

Сибиряк бревном до смерти избил управдома из-за старых трусов на парковке

В Омске осудили мужчину за смертельное избиение старшего по дому, который помешал благоустройству придомовой территории, сообщает региональный СК.

Удар, кулак.
Удар, кулак.
СС0

Омич после увольнения нашел подработку — занялся облагораживанием автомобильной парковки возле дома.

Мужчина договорился с жильцами и начал присматривать за территорией: убирал мусор, высаживал цветы и в целом следил за порядком.

«26 июля 2020 года между мужчиной и старшим по дому возник конфликт из-за того, что, со слов обвиняемого, тот при уборке придомовой территории перебросил через забор старые трусы и другой мусор на территорию парковки», — рассказали в ведомстве.

В ходе конфликта сибиряк нанес оппоненту один удар кулаком и бревном по голове, отчего управдома скончался.

Мужчину обвинили в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть».

Суд отправил омича в колонию строгого режима — на 8 лет и 6 месяцев, а также взыскал компенсацию морального вреда — 1,2 млн рублей.

Ранее в Рязанской области до смерти забили табуреткой мужчину, который любил гулять по улице в юбках.

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