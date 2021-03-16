Сибиряк бревном до смерти избил управдома из-за старых трусов на парковке

В Омске осудили мужчину за смертельное избиение старшего по дому, который помешал благоустройству придомовой территории, сообщает региональный СК.

Омич после увольнения нашел подработку — занялся облагораживанием автомобильной парковки возле дома.

Мужчина договорился с жильцами и начал присматривать за территорией: убирал мусор, высаживал цветы и в целом следил за порядком.

«26 июля 2020 года между мужчиной и старшим по дому возник конфликт из-за того, что, со слов обвиняемого, тот при уборке придомовой территории перебросил через забор старые трусы и другой мусор на территорию парковки», — рассказали в ведомстве.

В ходе конфликта сибиряк нанес оппоненту один удар кулаком и бревном по голове, отчего управдома скончался.

Мужчину обвинили в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть».

Суд отправил омича в колонию строгого режима — на 8 лет и 6 месяцев, а также взыскал компенсацию морального вреда — 1,2 млн рублей.

Ранее в Рязанской области до смерти забили табуреткой мужчину, который любил гулять по улице в юбках.