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Жизнь

Сибиряк бродил по осеннему лесу и наткнулся на вонючий сморчок

Житель Новосибирска Алексей Цибулько опубликовал в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2020» фотографию своей необычной находки.

Лес.
Лес.
СС0

«Мутинус Равенеля, занесен в Красную книгу», — кратко подписал грибник фотографию сморчка.

«Так может стоило сфотать не срывая?» — спросили в комментариях к записи.

Другой сибиряк отметил, что у него на даче таких грибов целая куча. При этом, подчеркнул он, этот гриб съедобный, если кушать «когда еще не распустился».

Однако по другим данным, грибы эти несъедобны и в пищу не употребляются. Впрочем, как говорится, тут дело вкуса — кто-то и мухоморы ест.

Ранее жители Алтайского края похвастались в соцсетях своими несметными урожаями грибов и назвали заветные для грибников места.

Мутинус Равенеля (Mutinus ravenelii), также встречается название «сморчок вонючий». Издает интенсивный запах падали.

Вид грибов из семейства Весёлковые. Грибы достигают высоты 5−8 см и ширины примерно 1 см.

Редко встречается в парках и садах под лиственными деревьями, реже хвойными. Найти его можно с июня до конца сентября.

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