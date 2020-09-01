Сибиряк бродил по осеннему лесу и наткнулся на вонючий сморчок

Житель Новосибирска Алексей Цибулько опубликовал в паблике « Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2020 » фотографию своей необычной находки.

«Мутинус Равенеля, занесен в Красную книгу», — кратко подписал грибник фотографию сморчка.

«Так может стоило сфотать не срывая?» — спросили в комментариях к записи.

Другой сибиряк отметил, что у него на даче таких грибов целая куча. При этом, подчеркнул он, этот гриб съедобный, если кушать «когда еще не распустился».

Однако по другим данным, грибы эти несъедобны и в пищу не употребляются. Впрочем, как говорится, тут дело вкуса — кто-то и мухоморы ест.

Ранее жители Алтайского края похвастались в соцсетях своими несметными урожаями грибов и назвали заветные для грибников места.