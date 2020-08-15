Соцсети: жители края делятся фото несметного урожая грибов и называют заветные места

Всю первую половину августа алтайские грибники делились фотографиями необычайно высокого урожая грибов самой высокой категории — белых. Как уже сообщал Altapress.ru , отзывы об урожае на страничке в соцсети «Грибы и грибники Алтая» самые восторженные. Но похоже, это последние урожайные деньки.

Грибочки стоят, как солдатики, и кругами, и полянами… Боишься шаг сделать — на пару штук точно наступили. Места, где растёт боровик и белый, просто шокируют, сообщает одна из подписчиц сообщества.

Обычно говорят: людей больше, чем грибов. Сегодня все иначе. Причем «третий сорт» никто уже не берет, хотя и его полный лес.

Брали 1 и 2 сорт! Мелочи почти нет, дожди залили сегодня два района грибных. Да, наохотили ведер восемь. Под третий сорт нужен просто грузовик. Мысли снова вернуться в этот волшебный лес! — продолжает она.

Среди районов, в которых много грибов, называют Панкрушихинский, Крутихинский, Павловский (в частности, в районе Рогозихи) и Тальменский (в районе Ларичихи).

Августовские урожаи-2020. ВК: Грибы и грибники Алтая.

Впрочем, по последним данным, белые уже начинают отходить, хотя и не везде.

«Окрестности Рогозихи: гриб кончился, единственные экземпляры и кругом мухоморы», «катались с сыном за Лебяжье, грибов куча и все гнилое, переросшее», — рассказали подписчики группы «Грибы Барнаула».

Ранее Altapress.ru приводил отзывы алтайских грибников, что подобный урожай они помнят только 11 лет назад.

Между тем, и в 2019 году алтайские грибники тоже с восторгом рассказывали об аномальном урожае грибов — «такого не было 9 лет». Но «аномалия» случилась уже в сентябре, и речь шла больше о сборе опят, груздей, лисичек, хотя попадались и белые.

Интересно, что жители Дальнего Востока, наоборот, жалуются, что в тайге нет грибов. Причиной этого была жара, которую сменили проливные дожди и резкие колебания дневных и ночных температур. Вообще же, высокому урожаю съедобных грибов предшествует период частых, но не затяжных дождей при умеренной температуре воздуха.