Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 марта 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Сибиряк, избивший конвоира и сбежавший из суда, вновь предстанет перед «Фемидой»

В Кемеровской области перед судом предстанет мужчина, который скрылся из здания суда, причинив травму начальнику конвойной службы, сообщает региональный СК.

Кулак, удар.
Кулак, удар.
СС0

Напомним, в конце января 2020 года в Новокузнецке подсудимый сбежал из суда сразу после оглашения приговора — ему назначили 15 лет лишения свободы.

Сейчас ранее судимого 33-летнего жителя Междуреченска обвиняют в «применение насилия в отношении представителя власти» и «побеге из-под ареста или из-под стражи».

«29 января начальник конвойной службы вывел подсудимого в туалет, где тот ударил его несколько раз кулаком по лицу, причинив травму в виде гематомы, ушибов, раны подбородка и шеи. Затем злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, покинул здание суда, скрывшись в неизвестном направлении», — рассказали в ведомстве.

Через несколько дней мужчину задержали в подъезде одного из многоэтажных жилых домов.

Свой поступок сибиряк объяснил тем, что не хотел отбывать длительное наказание в местах лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд. В действиях начальника конвойной службы нарушений не выявлено.

Ранее в соцсетях опубликовали видео побега осужденного из здания суда в Кузбассе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость