Сибиряк, избивший конвоира и сбежавший из суда, вновь предстанет перед «Фемидой»

В Кемеровской области перед судом предстанет мужчина, который скрылся из здания суда, причинив травму начальнику конвойной службы, сообщает региональный СК.

Напомним, в конце января 2020 года в Новокузнецке подсудимый сбежал из суда сразу после оглашения приговора — ему назначили 15 лет лишения свободы.

Сейчас ранее судимого 33-летнего жителя Междуреченска обвиняют в «применение насилия в отношении представителя власти» и «побеге из-под ареста или из-под стражи».

«29 января начальник конвойной службы вывел подсудимого в туалет, где тот ударил его несколько раз кулаком по лицу, причинив травму в виде гематомы, ушибов, раны подбородка и шеи. Затем злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, покинул здание суда, скрывшись в неизвестном направлении», — рассказали в ведомстве.

Через несколько дней мужчину задержали в подъезде одного из многоэтажных жилых домов.

Свой поступок сибиряк объяснил тем, что не хотел отбывать длительное наказание в местах лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд. В действиях начальника конвойной службы нарушений не выявлено.

Ранее в соцсетях опубликовали видео побега осужденного из здания суда в Кузбассе.