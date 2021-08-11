Сибиряк изнасиловал фигуру медвежонка, а после удовлетворенно похлопал зеленый арт-объект

Подозрительную половую активность автор видео заметил возле арт-объекта в поселке Яшкино.

К зеленым скульптурам на небольшой площади подошел мужчина, его привлекла добротная фигура медвежонка.

«Судя по спущенным одеждам и поступательным движениям, его нисколько не волнует мнение окружающих, и, наслаждаясь моментом, берет от жизни все», — отметил случайный очевидец.

В это время медвежонок безразлично глядел вдаль и не отвечал взаимностью. Рядом стояли позеленевшая медведица и папа-медведь.



Примерно через минуту мужчина подтянул штаны и поблагодарил партнера, похлопав по задней части спины и погладив.

Как отмечает VSE42.RU, накануне в Кузбассе произошел похожий случай с фигурой медведя, только главным героем стал не человек.

«В Березовском забредший в город бык перепутал арт-объект с буренкой и попытался с ним совокупиться», — напоминает издание.

Кстати, ранее на Эльбрусе установили небольшую скульптуру медведя с балалайкой и надписью «Рубцовск». Пока без инцидентов.