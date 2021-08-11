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Жизнь

Сибиряк изнасиловал фигуру медвежонка, а после удовлетворенно похлопал зеленый арт-объект

В Кемеровской области произошел курьезный случай — полуголый мужчина совратил безмолвную скульптуру медведя, сообщают «Новости Кузбасса».

Развратные действия возле фигуры медвежонка. Кузбасс.
Развратные действия возле фигуры медвежонка. Кузбасс.
кадр из видео.

Подозрительную половую активность автор видео заметил возле арт-объекта в поселке Яшкино.

К зеленым скульптурам на небольшой площади подошел мужчина, его привлекла добротная фигура медвежонка.

«Судя по спущенным одеждам и поступательным движениям, его нисколько не волнует мнение окружающих, и, наслаждаясь моментом, берет от жизни все», — отметил случайный очевидец.

В это время медвежонок безразлично глядел вдаль и не отвечал взаимностью. Рядом стояли позеленевшая медведица и папа-медведь.


Примерно через минуту мужчина подтянул штаны и поблагодарил партнера, похлопав по задней части спины и погладив.

Как отмечает VSE42.RU, накануне в Кузбассе произошел похожий случай с фигурой медведя, только главным героем стал не человек.

«В Березовском забредший в город бык перепутал арт-объект с буренкой и попытался с ним совокупиться», — напоминает издание.

Кстати, ранее на Эльбрусе установили небольшую скульптуру медведя с балалайкой и надписью «Рубцовск». Пока без инцидентов.

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