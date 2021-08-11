Сибиряк изнасиловал фигуру медвежонка, а после удовлетворенно похлопал зеленый арт-объект

Подозрительную половую активность автор видео заметил возле арт-объекта в поселке Яшкино.
К зеленым скульптурам на небольшой площади подошел мужчина, его привлекла добротная фигура медвежонка.
«Судя по спущенным одеждам и поступательным движениям, его нисколько не волнует мнение окружающих, и, наслаждаясь моментом, берет от жизни все», — отметил случайный очевидец.
В это время медвежонок безразлично глядел вдаль и не отвечал взаимностью. Рядом стояли позеленевшая медведица и папа-медведь.
Примерно через минуту мужчина подтянул штаны и поблагодарил партнера, похлопав по задней части спины и погладив.
Как отмечает VSE42.RU, накануне в Кузбассе произошел похожий случай с фигурой медведя, только главным героем стал не человек.
«В Березовском забредший в город бык перепутал арт-объект с буренкой и попытался с ним совокупиться», — напоминает издание.
Кстати, ранее на Эльбрусе установили небольшую скульптуру медведя с балалайкой и надписью «Рубцовск». Пока без инцидентов.