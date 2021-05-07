Сибиряк купил форму морского пехотинца СССР, не справился с мошенником и вызвал подкрепление

Житель Красноярского края пожаловался в полицию на мошенника, который перестал выходить на связь после того, как купил у него форму морского пехотинца СССР, сообщает региональное МВД.

59-летний житель Железногорска рассказал полиции, как при совершении онлайн-покупки стал жертвой мошенников.

«Зарегистрировался на одном из сайтов любителей антиквариата, где разместил объявление о желании приобрести форму морской пехоты СССР. Вскоре откликнулся другой пользователь — он выложил в общем чате фотографии якобы имеющегося у него обмундирования, сообщил об отличном качестве и готовности отправить вещи в любой регион», — пояснили в ведомстве суть обмана.

Сибиряк заинтересовался предложением. После этого продавец предложил перейти на общение в мессенджере, где обсудили детали доставки.

Мужчина перевел 5,5 тыс. рублей на банковскую карту, указанную продавцом. Получив деньги собеседник перестал выходить на связь и заблокировал покупателя — сибиряк понял, что его обманули, и пошел в полицию.

«Возбудили уголовное дело по признакам мошенничества. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», — отметили в МВД.

Правоохранители в очередной раз обратились к гражданам с просьбой проявлять бдительность в интернете, особенно при покупках у частных лиц.

«Всегда ищите отзывы о продавце. Как правило, злоумышленники повторяют схему обмана и вы легко можете этого избежать, потратив несколько минут. Попросите помощи у своих знакомых или родственников. При возникновении сомнений воздержитесь от перевода денег», — посоветовали в полиции.

Ранее жителю Томска мошенники продали специальный костюм, который поможет устроиться на работу.