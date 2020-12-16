Мошенники продали сибиряку специальный костюм, который поможет устроиться на работу

Мужчина нашел в интернете вакансию водителя-экспедитора и оставил свою заявку. После с ним связался работодатель.
«Мошенник пояснил, что мужчину берут на работу в фармацевтическую кампанию и по инструкции перевозку подобных грузов разрешено перевозить только в специальном костюме», — рассказали в ведомстве.
Сибиряк объездил весь город в поисках униформы, однако необходимый костюм не нашел.
Работодатель посоветовал интернет-магазин, где продают специальные костюмы. Томич сделал заказ и договорился с курьером о доставке.
За коробку со спецкостюмом мужчина заплатил 5 тыс. рублей, однако внутри оказался обычный медицинский комбинезон.
Ранее сообщали про девушку из Барнаула, у которой трудовая деятельность началась с потери 100 тыс. рублей.
Кстати, накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко «объявил войну» мошенникам, похищающим деньги жителей региона