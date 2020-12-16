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Жизнь

Мошенники продали сибиряку специальный костюм, который поможет устроиться на работу

Житель Томска пожаловался в полицию на мошенников, обманувших его при устройстве на работу, сообщает региональное МВД.

Смокинг. Костюм.
Смокинг. Костюм.
постер к фильму "Смокинг".

Мужчина нашел в интернете вакансию водителя-экспедитора и оставил свою заявку. После с ним связался работодатель.

«Мошенник пояснил, что мужчину берут на работу в фармацевтическую кампанию и по инструкции перевозку подобных грузов разрешено перевозить только в специальном костюме», — рассказали в ведомстве.

Сибиряк объездил весь город в поисках униформы, однако необходимый костюм не нашел.

Работодатель посоветовал интернет-магазин, где продают специальные костюмы. Томич сделал заказ и договорился с курьером о доставке.

За коробку со спецкостюмом мужчина заплатил 5 тыс. рублей, однако внутри оказался обычный медицинский комбинезон.

Ранее сообщали про девушку из Барнаула, у которой трудовая деятельность началась с потери 100 тыс. рублей.

Кстати, накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко «объявил войну» мошенникам, похищающим деньги жителей региона

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