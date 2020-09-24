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Жизнь

Сибиряк назло пивнушкам установил памятник Ленину и заглядывается на бюст Космодемьянской

Житель Красноярского края Александр, устав смотреть на торговые центры и пивные бары, решил сделать аллею памятников, сообщает «Телеканал „ОСА“».

Памятник Ленину в красноярском поселке.
Памятник Ленину в красноярском поселке.
кадр из видео.

Памятник вождю пролетариата появился на ул. Клубничной в поселке Малая Ивановка. Александр установил бюст Ленина напротив дома.

Жители поселка позитивно отнеслись к Ленину, который теперь стоит у края дороги и смотрит на проезжающие мимо машины.

«Нормально, я — сторонник Зюганова, мне нравится», «Как все — нормально, стоит и стоит памятник», «Приятно, что кто-то за свои средства чтит память таких великих людей — это в любом случае часть нашей истории»: обсуждают сельчане достопримечательность.

Сам «хозяин Ленина» не желает светиться в СМИ. Он рассказал, что управляет строительной фирмой, постамент мастерил вместе с родными и соседями, а бюст по спецзаказу изготовил знакомый мастер.

«В нашем поселке строятся торговые центры, да пивнушки открываются. Ничего такого, серо тут. Просто чтобы наше поколение знало, кто такой дедушка Ленин», — объяснил мужчина свою инициативу.

Также он отметил, что в детстве был и октябренком, и пионером. Так что с пониманием относится к этим страницам истории.

По словам Александра, бюст Ленина — это только начало. В дальнейшем он планирует сделать из улицы аллею исторических личностей.

«Следующий памятник будет Зое Космодемьянской, но это уже в 2021 году, а сейчас нужно клумбы и ограждения для памятника Ленину сделать», — отметил сибиряк.

Ранее в Барнауле памятник Ленину осквернили матерным словом из трех букв. После этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал разобраться со всякой сволочью, которая посягает на вождя.

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