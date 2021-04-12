Сибиряк, находившийся в розыске 30 лет, выдал себя стрельбой в живот коллеге

В ХМАО за нападение на человека задержали красноярца, который 30 лет жил под чужим именем, сообщает региональное МВД.

Сибиряка задержали за стрельбу по коллеге.

В Сургутскую горбольницу пришел 31-летний мужчина с огнестрельным ранением — повздорил с коллегой по работе.

«Получил выстрел в живот из неустановленного оружия. После совершения преступления 66-летний злоумышленник скрылся, а раненый сургутянин самостоятельно добрался до медучреждения», — рассказали в ведомстве.

Сибиряк планировал уехать из Сургута, но его успели задержать бойцы Росгвардии.



Подлинность документов мужчины вызвала сомнения. Оказалось, что он 30 лет прожил под чужим именем — в ноябре 1991 года объявили в федеральный розыск за серию вымогательств.

Сибиряка арестовали. За «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до 10 лет. Также придется ответить за преступление, совершенное 30 лет назад.

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