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Жизнь

Сибиряк, находившийся в розыске 30 лет, выдал себя стрельбой в живот коллеге

В ХМАО за нападение на человека задержали красноярца, который 30 лет жил под чужим именем, сообщает региональное МВД.

Сибиряка задержали за стрельбу по коллеге.
Сибиряка задержали за стрельбу по коллеге.
кадр из видео.

В Сургутскую горбольницу пришел 31-летний мужчина с огнестрельным ранением — повздорил с коллегой по работе.

«Получил выстрел в живот из неустановленного оружия. После совершения преступления 66-летний злоумышленник скрылся, а раненый сургутянин самостоятельно добрался до медучреждения», — рассказали в ведомстве.

Сибиряк планировал уехать из Сургута, но его успели задержать бойцы Росгвардии.


Подлинность документов мужчины вызвала сомнения. Оказалось, что он 30 лет прожил под чужим именем — в ноябре 1991 года объявили в федеральный розыск за серию вымогательств.

Сибиряка арестовали. За «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до 10 лет. Также придется ответить за преступление, совершенное 30 лет назад.

Ранее сообщали про двух жителей Бийска, которых будут судить за изнасилование подростка в мае 2000 года.

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