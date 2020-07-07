Сибиряк подарил любимой жене самодельную микро-икону с малюсенькими бриллиантами

Художник-микроминиатюрист сделал для своей жены Светланы необычный подарок — икону святой, чье имя она носит.
«Святая Фотина — это та самая самарянка, которая разговаривала со Христом возле колодца. Размер иконы 12×13,5 мм. Лик и руки нарисованы акварельной краской. Оклад выполнен из олова и золота», — рассказал Владимир.
Микро-икону украшают бриллианты, золотые самородки, малахит и азурит.
Напомним, ранее Анискин получил сертификат Книги рекордов Гиннесса за создание коллекции самых маленьких монет в мире.
Накануне в Книгу рекордов России попала сделанная им самая маленькая копия Знамени Победы — размер этой микроминиатюры составляет 3,76 на 3,82 мм.
Кроме того, работы мастера, сделанные к 75-летию Победы, находятся на Международной космической станции. В маленький медальон уместились три копии Знамени Победы, девять копий Орденов Отечественной войны I степени и четыре копии Ордена Ушакова II степени.
Каждую миниатюру можно разместить на срезе рисового зернышка.