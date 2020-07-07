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Жизнь

Сибиряк подарил любимой жене самодельную микро-икону с малюсенькими бриллиантами

Житель Новосибирска Владимир Анискин, которого называют «сибирским Левшой», подарил супруге на день рождения маленькую икону. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Сибирский "Левша" Владимир Анискин подарил жене микро-икону.
Сибирский "Левша" Владимир Анискин подарил жене микро-икону.
vk.com/id15382166.

Художник-микроминиатюрист сделал для своей жены Светланы необычный подарок — икону святой, чье имя она носит.

«Святая Фотина — это та самая самарянка, которая разговаривала со Христом возле колодца. Размер иконы 12×13,5 мм. Лик и руки нарисованы акварельной краской. Оклад выполнен из олова и золота», — рассказал Владимир.

Микро-икону украшают бриллианты, золотые самородки, малахит и азурит.

Напомним, ранее Анискин получил сертификат Книги рекордов Гиннесса за создание коллекции самых маленьких монет в мире.

Накануне в Книгу рекордов России попала сделанная им самая маленькая копия Знамени Победы — размер этой микроминиатюры составляет 3,76 на 3,82 мм.

Кроме того, работы мастера, сделанные к 75-летию Победы, находятся на Международной космической станции. В маленький медальон уместились три копии Знамени Победы, девять копий Орденов Отечественной войны I степени и четыре копии Ордена Ушакова II степени.

Каждую миниатюру можно разместить на срезе рисового зернышка.

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