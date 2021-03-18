Сибиряк подвесил экстремала крюками за попу и тот прыгнул с высоты 27 метров

Мужчина спрыгнул с 27-метрового моста после того, как его подвесили крюками за ягодицы — закрепили за пятую точку кольца страховочного троса.

«Прыжок веры» совершили 28 февраля в Санкт-Петербурге, однако популярность видео начало набирать только сейчас. Об этом написали в паблике «Гиннесс — Мировые рекорды».

Судя по кадрам, парень испытал весь спектр болевых ощущений — после прыжка он еще долго висел над «пропастью» и кричал.

«Да, снова прыгнул на крюках. Да, за попу! В России мне довелось стать первым, а в мире, к сожалению, только вторым. Все прошло отлично. Попа целая», — рассказал о прыжке экстремал.



Организатор трюка Ефремов на своей странице скромно прокомментировал прыжок, опубликовав фото с подписью «Бомбануло».

Стоит отметить, что сибиряк и сам увлекается экстримом — он уже становился объектом обсуждений в сети и героем региональных новостей.

«Сбрасывал с моста автомобиль с человеком, страхуя промышленным альпинистским снаряжением, прыгал сам с моста в пробитую во льду прорубь на Крещение», — отмечает издание.

Ефремов предупреждает, что связанные с риском трюки небезопасны. Кстати, в 2020 году он сломал себе обе ноги, долгое время лечился, но сейчас вновь приступил к любимому делу.

Ранее в Барнауле сняли эпичное видео во время экстремальных гонок на снегоходах.