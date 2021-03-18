Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 марта -8°C
﻿
Жизнь

Сибиряк подвесил экстремала крюками за попу и тот прыгнул с высоты 27 метров

Уроженец Новокузнецка Андрей Ефремов помог экстремалу из Санкт-Петербурга совершить незабываемый прыжок, сообщает «Сибдепо».

Экстрим. Прыжок с высоты.
Экстрим. Прыжок с высоты.
кадр из видео.

Мужчина спрыгнул с 27-метрового моста после того, как его подвесили крюками за ягодицы — закрепили за пятую точку кольца страховочного троса.

«Прыжок веры» совершили 28 февраля в Санкт-Петербурге, однако популярность видео начало набирать только сейчас. Об этом написали в паблике «Гиннесс — Мировые рекорды».

Судя по кадрам, парень испытал весь спектр болевых ощущений — после прыжка он еще долго висел над «пропастью» и кричал.

«Да, снова прыгнул на крюках. Да, за попу! В России мне довелось стать первым, а в мире, к сожалению, только вторым. Все прошло отлично. Попа целая», — рассказал о прыжке экстремал.


Организатор трюка Ефремов на своей странице скромно прокомментировал прыжок, опубликовав фото с подписью «Бомбануло».

Стоит отметить, что сибиряк и сам увлекается экстримом — он уже становился объектом обсуждений в сети и героем региональных новостей.

«Сбрасывал с моста автомобиль с человеком, страхуя промышленным альпинистским снаряжением, прыгал сам с моста в пробитую во льду прорубь на Крещение», — отмечает издание.

Ефремов предупреждает, что связанные с риском трюки небезопасны. Кстати, в 2020 году он сломал себе обе ноги, долгое время лечился, но сейчас вновь приступил к любимому делу.

Ранее в Барнауле сняли эпичное видео во время экстремальных гонок на снегоходах.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость