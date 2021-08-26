Сибиряк поменял документы, чтобы по национальности стать «сибиряком»

Красноярский трэвел-блогер Алексей Кривогорницын изменил фамилию на Тайганавт и стал сибиряком по национальности, сообщает « Город Прима ».

Алексей рассказал, что еще в 2020 году хотел поменять фамилию и указать национальность, но помешали ковидные ограничения.

Накануне оформил новый документ. Никаких сложностей это не вызвало, удивила только педантичность работников ЗАГСа.

«По национальности вопросов вообще не возникло. Работники ЗАГСа удивились, конечно, сказали, что такой национальности официально нет, поэтому проверьте, правильно ли мы ее вам сейчас вписываем, само слово. Я тоже удивился, а как еще слово „сибиряк“ можно написать. Ну, такая формальность», — отметил мужчина.

Не возникло вопросов и по новой фамилии Тайганавт. Вся процедура вместе с заменой документов дочерей — переделывали свидетельства о рождении — обошлась в 2300 рублей.

«Сибиряк — для меня вполне очевидная вещь. Я себя с этой национальностью и ассоциирую. Она сформировалась за несколько столетий. Есть свои особенности. Было бы удивительно для меня выбирать другую национальность», — пояснил Алексей.

Теперь красноярец меняет паспорт и еще десятки документов, чтобы везде вписать «сибиряк».

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