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Жизнь

Сибиряк поверил в наследство от темнокожего родственника в Африке и потерял 1,5 млн рублей

Мошенники пообещали пенсионеру из Омской области огромное наследство от дальнего родственника и обманули, сообщает региональное МВД.

Африка.
Африка.
unsplash.com

С жалобой в полицию пришел 64-летний пенсионер. Он поведал, что примерно год назад на его электронную почту пришло сообщение.

«В Африке умер его дальний родственник, который оставил наследство в сумме 11 000 000 долларов США», — рассказали в ведомстве суть письма.

Корреспонденция имела герб Тоголезской Республики. Переписку вели на английском языке.

Никто из родных сибиряка не слышал про африканского родственника, однако мужчину это не насторожило.

Письма Деду Морозу.
Письма Деду Морозу.
cmehopanorama.com.

Автор письма заверил, что решит все вопросы по оформлению наследства — за небольшой процент от суммы. Также попросил внести комиссию за международную транзакцию в Россию — 9 тыс. долларов.

В итоге пенсионер потратил почти 1,5 млн рублей, а наследства так и не дождался. Возбудили дело по признакам мошенничества.

Ранее молодому жителю Омска мошенники позвонили «из библиотеки» и начали угрожать органом, которого нет.

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