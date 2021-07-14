Сибиряк придумал талисман вакцинации: волк Прививака, пинающий коронавирус

Красноярец Антон Шутов опубликовал в своем Facebook талисман вакцинации, который должен помочь пропаганде прививок от коронавируса.

Шутов отметил, что пропаганда вакцинации в России продвигается крайне плохо, поэтому необходим талисман — волк Прививака.

Ранее был этот же волк, но с именем Забивака — талисман чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Потолстевший на самоизоляции талисман выпинывает вирус за пределы штрафной. Он невесел, потому что у него температура и кружится голова — побочка вакцинации», — пояснил сибиряк.

Четыре шприца за спиной символизируют четыре вакцины, производимые в России, они же образуют крылья — символ борьбы со страхом перед пандемией.

Надпись на футболке «5G ROUTER», как пояснил автор талисмана, символизирует «самоиронию, которую у россиян не отнять».