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Жизнь

Сибиряк придумал талисман вакцинации: волк Прививака, пинающий коронавирус

Красноярец Антон Шутов опубликовал в своем Facebook талисман вакцинации, который должен помочь пропаганде прививок от коронавируса.

Волк Прививака. Талисман вакцинации.
Волк Прививака. Талисман вакцинации.
facebook.com/anton.shutov.obviously.

Шутов отметил, что пропаганда вакцинации в России продвигается крайне плохо, поэтому необходим талисман — волк Прививака.

Ранее был этот же волк, но с именем Забивака — талисман чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Потолстевший на самоизоляции талисман выпинывает вирус за пределы штрафной. Он невесел, потому что у него температура и кружится голова — побочка вакцинации», — пояснил сибиряк.

Четыре шприца за спиной символизируют четыре вакцины, производимые в России, они же образуют крылья — символ борьбы со страхом перед пандемией.

Надпись на футболке «5G ROUTER», как пояснил автор талисмана, символизирует «самоиронию, которую у россиян не отнять».

«У Прививаки есть еще друг, противник вакцинации, Умирака. Он не хотел прививаться, считал, что вакцина недостаточно изучена, заболел, пролежал на ИВЛ две недели и умер. На картинке его нет, но он может присутствовать на рекламных материалах в качестве покаявшегося духа», — добавил Шутов.

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