Сибиряк придумал талисман вакцинации: волк Прививака, пинающий коронавирус

Шутов отметил, что пропаганда вакцинации в России продвигается крайне плохо, поэтому необходим талисман — волк Прививака.
Ранее был этот же волк, но с именем Забивака — талисман чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
«Потолстевший на самоизоляции талисман выпинывает вирус за пределы штрафной. Он невесел, потому что у него температура и кружится голова — побочка вакцинации», — пояснил сибиряк.
Четыре шприца за спиной символизируют четыре вакцины, производимые в России, они же образуют крылья — символ борьбы со страхом перед пандемией.
Надпись на футболке «5G ROUTER», как пояснил автор талисмана, символизирует «самоиронию, которую у россиян не отнять».
«У Прививаки есть еще друг, противник вакцинации, Умирака. Он не хотел прививаться, считал, что вакцина недостаточно изучена, заболел, пролежал на ИВЛ две недели и умер. На картинке его нет, но он может присутствовать на рекламных материалах в качестве покаявшегося духа», — добавил Шутов.