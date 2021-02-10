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Жизнь

Сибиряк расчленил подругу и попытался выдать ее за испорченное мясо

В Красноярском крае осудили на 10,5 лет мужчину, убившего и расчленившего подругу, сообщает телеканал «Оса».

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

Жуткая история произошла в Ачинске в мае 2020 года. 36-летний мужчина напал на подругу, с которой распивал алкоголь.

«Чтобы скрыть убийство, мужчина расчленил тело. Через несколько дней вынес его в пакетах в мусорку», — говорится в сюжете.

Возле подъезда его встретила женщина, которая сообщила в полицию о своих подозрениях.


Как уточняет «Проспект Мира», мужчина с пакетами вышел из подъезда, когда его заметила очевидица. Он сказал ей, что выбрасывает испорченное мясо.

«Женщине это показалось подозрительным и она позвонила в полицию. Мужчина забаррикадировался в квартире и отказывался открывать дверь», — отмечает издание.

Когда сотрудники экстренных служб пытались открыть дверь, мужчина попытался сбежать через балкон и выпал из окна, получив несколько травм.

Ранее пенсионерка в Алтайском крае зарубила мужа топором, расчленила его тело и попыталась сжечь.

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