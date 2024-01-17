Сибиряк расстроился, что к игрушечному автомату не положили инструкцию на русском, и пошел в суд

Омич пробрел автомат в магазине Rich Family, а когда пришел домой, очень расстроился. Внутри коробки была инструкция только на китайском языке.
Тогда мужчин решил пойти в суд. Он заявил, что отсутствие инструкции на английском языке нанесло ему непоправимую психологическую травму и чувство обиды.
Судья выписал компенсацию в тысячу рублей.
Ранее сообщалось, что Wildberries начнет выплачивать продавцам компенсации после пожара. Напомним, что склад сгорел в Шушарах.
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