Сибиряк разводит пчел на крыше дома и рассчитывает на полцентнера «незагазованного» меда

Житель Омска Артем Москвин разместил улей на крыше одного из зданий в самом центре города, сообщает Общественное телевидение России.

Москвин отметил, что в городе отличные условия для пчел — есть множество медоносных растений, начиная от дикорастущих в парках и заканчивая цветами на клумбах.

При этом с мая до августа проходит пик цветения, когда недостатка в нектаре не бывает.

«Достаточно много растений. И если учитывать, что в каких-то мегаполисах, типа Париж, Лондон, Нью-Йорк в центре города стоят тысячи пчелосемей, и они там собирают мед, то у нас в Омске стоит только один улей. Поэтому ему тут в достатке и еды, и воды, и всего прочего», — подчеркнул пчеловод.

Поэтому сибиряк уверен, что до конца сезона сможет собрать не меньше 40 килограммов меда.

Омич отметил, что выбросы и загазованность не влияют на качество «производства». Впрочем, на всякий случай после сбора все равно сдаст добычу на анализы.

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