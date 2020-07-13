Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 июля 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Сибиряк разводит пчел на крыше дома и рассчитывает на полцентнера «незагазованного» меда

Житель Омска Артем Москвин разместил улей на крыше одного из зданий в самом центре города, сообщает Общественное телевидение России.

Пчелы.
Пчелы.
СС0

Москвин отметил, что в городе отличные условия для пчел — есть множество медоносных растений, начиная от дикорастущих в парках и заканчивая цветами на клумбах.

При этом с мая до августа проходит пик цветения, когда недостатка в нектаре не бывает.

«Достаточно много растений. И если учитывать, что в каких-то мегаполисах, типа Париж, Лондон, Нью-Йорк в центре города стоят тысячи пчелосемей, и они там собирают мед, то у нас в Омске стоит только один улей. Поэтому ему тут в достатке и еды, и воды, и всего прочего», — подчеркнул пчеловод.

Поэтому сибиряк уверен, что до конца сезона сможет собрать не меньше 40 килограммов меда.

Омич отметил, что выбросы и загазованность не влияют на качество «производства». Впрочем, на всякий случай после сбора все равно сдаст добычу на анализы.

Ранее altapress.ru рассказал, что мед нового урожая на Алтае начали продавать на месяц раньше. Советуем прочитать, если интересно, как выбрать самый свежий и натуральный продукт.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость