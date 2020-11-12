Сибиряк решил продать коллекцию сигарет, собранную за 30 лет, но сделку сорвали

Житель Красноярского края опубликовал объявление о продаже за 400 тыс. рублей коллекции пачек сигарет, пишет « Проспект Мира ».

Объявление о продаже сибиряк разместил на интернет-аукционе au.ru. Правда, позже администрация сайта сняла лот с продажи, отметив его как «запрещенный предмет».

«Предметы, запрещенные к купле-продаже на интернет-аукционе, либо имеющие ограничения на реализацию», — пояснил модератор свое решение.

В объявлении продавец рассказал, что собирал коллекцию 28 лет — с 1987 по 2015 годы. Она состоит из 814 неповторяющихся пачек: полные, целые и в заводской упаковке.

«Ценность данной коллекции в том, что когда она собиралась в сигареты еще упаковывали натуральный табак! А не как сейчас — сваренную целлюлозу и в дальнейшем облитую химией и коровьей мочой!» — отметил сибиряк.

Коллекцию сигарет собрал житель Красноярска. prmira.ru.

Начальная цена коллекции — 400 тыс. рублей. Продавец уверен, что это более чем адекватная стоимость — по 490 рублей за пачку. Это примерно в 3−4 раза дороже, чем сейчас в магазине.

«Данные сигареты уже не продают и продавать не будут. Коллекция — это раритет, приобретая которую вы вкладываете средства в то, что только с каждым годом будет расти в цене», — заявил красноярец.

Он уверен, что через 10 лет стоимость необычной коллекции вырастет минимум в два-три раза.

Ранее в Красноярском крае ФСИН закупила сигарет для заключенных на 42 млн рублей — от самых дорогих, до самых дешевых.