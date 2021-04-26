Сибиряк с беременной женой за рулем 50 км преследовал племянника и стрелял из винтовки

В Омске полицейские задержали восьмерых человек, участвовавших в ночной погоне со стрельбой, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел 24 апреля. Примерно в 3:00 ночи в полицию позвонил водитель грузовой машины «Соболь» и рассказал, что его преследует Toyota RAV4.

Остановили обе машины в центре Омска. Причем погоня началась в селе Новоселецк — 50 километров по трассе.

«В „Соболе“ находились пятеро молодых людей, в иномарке — женщина и двое мужчин, в руках одного из них была пневматическая винтовка», — рассказали в ведомстве.

Полицейские выяснили, что один из молодых людей в грузовой машине — племянник владельца оружия. Он вместе со знакомыми приехал к дяде для разговора по личному вопросу.

Мужчина с пневматической винтовкой. СС0

Дядя решил, что визит представляет угрозу его семье — взял пневматическую винтовку и позвал на помощь соседа.

«Испуганные молодые люди поехали в сторону Омска. На RAV4 под управлением супруги их стал преследовать родственник с винтовкой. По ходу движения он периодически стрелял из оружия», — отметили в МВД.

Полицейские изъяли оружие и направили на экспертизу — пневматическая винтовка модели МР-512 калибра 4,5 мм, предназначенная для стрельбы свинцовыми пулями.

Как уточняет Om1.ru, за рулем RAV4 находилась беременная супруга дяди. Племянник выяснил, что родственник якобы обижает жену и ночью приехал с ним разобраться, взяв на помощь четверых друзей.

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