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Жизнь

Сибиряк с мигренью задушил целительницу ради «волшебной монеты»

В Омской области раскрыли убийство бабушки, занимавшейся исцелением жителей окрестных сел, сообщает региональный СК.

Магия, ритуал, экстрасенс.
Магия, ритуал, экстрасенс.
CC0

Тело 80-летней женщины со связанными руками и ногами и удавкой на шее нашли 13 марта в поселке Марьяновка.

Подозреваемого вычислили быстро — ранее судимый 52-летний житель соседнего села.

«Подозреваемый, которого мучили головные боли, приезжал к бабушке лечиться нетрадиционными методами, однако ему становилось только хуже. На очередном сеансе мужчина стал высказывать целительнице претензии», — рассказали в ведомстве.

Во время ссоры мужчина связал женщину, чтобы она не мешала искать спрятанную в доме «волшебную целительную монету». Найти не смог, поэтому и задушил.

Сибиряк признался в содеянном. Следователи намерены проверить его у психиатра, а пока что на всякий случай отправили под стражу.

Ранее барнаульская пенсионерка отдала 2 миллиона рублей за лжелечение головы.

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