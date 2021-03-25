Сибиряк с мигренью задушил целительницу ради «волшебной монеты»

Тело 80-летней женщины со связанными руками и ногами и удавкой на шее нашли 13 марта в поселке Марьяновка.

Подозреваемого вычислили быстро — ранее судимый 52-летний житель соседнего села.

«Подозреваемый, которого мучили головные боли, приезжал к бабушке лечиться нетрадиционными методами, однако ему становилось только хуже. На очередном сеансе мужчина стал высказывать целительнице претензии», — рассказали в ведомстве.

Во время ссоры мужчина связал женщину, чтобы она не мешала искать спрятанную в доме «волшебную целительную монету». Найти не смог, поэтому и задушил.

Сибиряк признался в содеянном. Следователи намерены проверить его у психиатра, а пока что на всякий случай отправили под стражу.

Ранее барнаульская пенсионерка отдала 2 миллиона рублей за лжелечение головы.