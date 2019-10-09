Сибиряк снял с высоты родной город в «обьятьях бабьего лета»

Известный фотограф из Новосибирска Слава Степанов показал на своих снимках родной город осенью.

Многие комментаторы предположили, что Слава традиционно снимал с вертолета. В доказательство очевидцы заметили, что над Новосибирском два дня кружил вертолет.

Другие попросили указать марку коптера. который сделал замечательные фото города в преддверии зимы.

Что известно о фотографе

Жителям Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома «Барнаул by Gelio», продающегося в книжных магазинах города. Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами Барнаула.

С работами фотографа и путешественника Славы Степанова можно ознакомиться в его блоге gelio.livejournal.com.