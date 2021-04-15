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Жизнь

Сибиряк совершил убийство, чтобы скрыть нежелание ремонтировать Mercedes

В Иркутской области авторемонтника отправили в колонию за убийство заказчика, совершенное с целью скрыть другое маленькое преступление, сообщает региональный СК.

Разбитый "Мерседес" на парковке Барнаула.
Разбитый "Мерседес" на парковке Барнаула.
vk.com/barneos22.

29-летний мужчина предложил водителю такси отремонтировать его автомобиль Mercedes за 56 тысяч рублей.

«Обещание не сдержал, а деньги потратил. При встрече с 49-летним потерпевшим на трассе нанес множественные удары заранее приготовленным ножом», — рассказали в ведомстве.

После убийства молодой сибиряк похитил ценные вещи, деньги, водительское удостоверение и паспорт. Тело погибшего закопал в снег в лесу, а Mercedes продал.

Следствие быстро выяснило, с кем общался погибший — подозреваемого объявили в розыск. После поимки на допросе иркутянин признался и показал место преступления.

Молодого авторемонтника отправили в колонию на 16 лет и 6 месяцев за убийство, мошенничество, кражу и похищение документов.

Ранее в ХМАО задержали сибиряка, находившегося в розыске 30 лет, который выдал себя стрельбой в живот коллеге.

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