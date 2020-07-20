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Жизнь

Сибиряк требует с Минобороны 1,3 млн рублей за обострившуюся во время службы болезнь

В Новосибирской области продолжат рассмотрение гражданского иска бывшего призывника к Министерству обороны РФ, сообщает Om1.ru.

Призывники едут в войска.
Призывники едут в войска.
Олег Богданов

Сибиряк имеет претензии также к Военному комиссариату Искитима и Управлению Федерального казначейства Новосибирской области.

Бывший призывник продолжает требовать возмещения затрат на лечение в размере 87 076 рублей, а также 211 тысяч упущенного заработка и 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

В иске утверждается, что комиссия военкомата во время призыва присвоила молодому человеку категорию «А3», несмотря на ранее установленное у него заболевание — признали ограниченно годным.

Как уточняет «Весь Искитим», во время службы от физических нагрузок болезнь обострилась. Истец считает, что хворь вновь дала о себе знать из-за нагрузок в армии.

В итоге сибиряк по возвращению домой был вынужден платно лечиться и не мог нормально работать.

Ранее стало известно, что почти 20 алтайских призывников оказались ковид-положительными.

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