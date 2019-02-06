Сибиряк устроил акцию протеста из-за 40-градусного мороза

Даниленко сообщил разговоре с телеканалом «360», что не надеялся на какие-то перемены после своего пикета и просто хотел порадовать людей.

«Надо к трудностям с шутками относиться. В Красноярске безумно холодно, появилась такая шуточная идея. Конечно, я понимал, что ничего от этого не изменится, но мне показалось, что надо как-то повеселить людей. Хоть улыбнемся лишний раз», — сказал «протестующий».

Кто-то из чиновников его сфотографировал на память, а потом охранник попросил мужчину уйти, пишет Lenta.ru.

Однако комментаторы поддержали «протест»: «Сережа спасибо тебе, завтра уже теплее. Видимо приняли меры. Я знаю за кого буду голосовать на выборах теперь! Даниленко- идешь в депутаты!», «Власти ничего не делают, сколько можно терпеть?!», «Благодаря вам, скоро обещают потепление!», «Молодец», «Минусинск с тобой!», «Действительно, кто-то должен разобраться — почему морозы так фривольно себя ведут!»

Между тем на Алтае объявили штормовое предупреждение, синоптики обещают похолодание до -45 градусов. В Восточной Сибири ожидается, что температура воздуха опустится ниже -50. Однако сибиряки не унывают и начали веселый морозный флешмоб #дубакчеллендж.