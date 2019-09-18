Сибиряк напугал прохожих фотосессией в стиле «Оно»

«Мы долго думали, в каком стиле сделать фотосессию, а тут как раз выходит „Оно 2“. И естественно, это не могло нас обойти стороной, — рассказал изданию Андрей Харчистов, — Самой сложной частью было найти желтый дождевик. Мы его отыскали через знакомых, а уже в день съемок пошли искать красный гелиевый шар и лист бумаги, чтобы сделать лодку — она так и не попала в серию»,

Как рассказал автор съемки, некоторых прохожих напугал такой необычный инвентарь. «Мы привязали шар к ступенькам, чтобы не улетел, а сами пошли фотографироваться. И спустя какое-то время мы услышали женский крик и слова: „Я туда не пойду!“ Это было смешно», поделился Харчистов.

Андрею Харчистову 21 год, профессионально он занимается фотографией около четырех лет:

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