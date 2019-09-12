Удовольствие от грехов. Танцовщица из Новосибирска показала проморолик эротического спектакля

Танцовщица и хореограф из Новосибирска Юлианна Кобцева опубликовала проморолик экспериментально-эротического спектакля RUBEDO. Как сообщает ngs.ru , премьера провокационного шоу состоится 27 сентября в культурном центре ЗИЛ в Москве.

«Вечер будет очень уникальным — такого в России ещё никто не делал. С первого шага в холл зрители окажутся участниками арт-действия: их будут окружать живые скульптуры, выставки картин и инсталляций», — рассказала изданию Юлианна Кобцева.

В этом спектакле авторы объединили два танцевальных направления — контемпорари и стрип. Основа RUBEDO — идея о дуальности.

«Человек всю жизнь борется со своими противоречивыми желаниями, — рассказывает Юлия, — „Рубедо“ сопрягает мужское и женское начало, в нём находят выражение все формы отношений между полами. Это мир либидо, в котором все инстинкты не имеют границ. Мы попытались ответить на вопрос: „Что же случится, если человек начнет получать удовольствие от своих грехов?“. Надеюсь, что зритель также сможет об этом подумать во время спектакля».

Как ранее сообщал altapress.ru, 22 сентября в Барнауле покажут пластический спектакль без слов. Без единого слова, только с помощью языка тела, актеры раскроют свой взгляд на мир и место личности в нем.