В Барнауле покажут пластический спектакль без слов

15 и 22 сентября студия танца "Графит" покажет в барнаульском "Крепостном театре" (ул. Льва Толстого, 31) пластический спектакль "Функци/Я".

Без единого слова, с помощью только лишь языка тела, актеры раскрывают свой взгляд на мир и место Личности в ней. Это история о человеческих ценностях и позволении быть собой, о выборе жизненного пути и препятствиях на нем, гибкости и непреклонности, важности и незначительности, противоборстве и принятии. И немного о каждом из нас.

«Когда каждый выполняет свою функцию, мир работает как часы. Нельзя отступать, нельзя отвлекаться. Ты есть то, что ты делаешь. Твой статус зависит от того, насколько хорошо ты это делаешь. Ты не можешь быть ничем, кроме своей Функции. А что, если…»

Хореограф-постановщик Юлия Суевалова.

Начало в 17:00.

Стоимость билета 350 рублей. Заказ билетов по телефону: 8−983−353−37−24.

На правах рекламы.